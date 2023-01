Mais de 1200 voos adiados e 100 cancelados devido a falha informática nos EUA

© Scott Olson/Getty Images via AFP

Mais de 1200 voos foram adiados e outros 100 cancelados devido a uma falha informática no sistema da Autoridade Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. O sistema fornece às tripulações informações sobre perigos, procedimentos e alterações às instalações aeroportuárias e o problema está a impedir que os aviões levantem voo.

A FAA adiantou que está a "trabalhar para restaurar o Sistema de Notificação às Missões Aéreas".

"Estamos a efetuar verificações finais de validação e a recarregar o sistema. As operações através do Sistema Nacional do Espaço Aéreo estão a ser afetadas", escreveu a FAA numa publicação na rede social Twitter.

A United Airlines, principal transportadora aérea norte-americana, adiou "temporariamente todos os voos domésticos" devido a este problema.

O secretário de Estado dos Transportes dos EUA, Pete Buttigieg, afirmou que está em contacto com FAA: "Estive em contacto com a FAA esta manhã sobre uma interrupção que afetava um sistema chave para fornecer informações de segurança aos pilotos."

"A FAA está a trabalhar para resolver esta questão de forma rápida e segura, para que o tráfego aéreo possa retomar as operações normais, e continuará a fornecer atualizações", acrescentou.