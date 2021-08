Mais de 1.300 multas em França por falta do passe sanitário

© EPA

Mais de 1.300 multas foram aplicadas em França desde junho por falta de apresentação do passe sanitário, que permite acesso à maior parte dos locais públicos como museus, cinemas e restaurantes ou bares.

A polícia francesa, segundo dados divulgados pelas autoridades na segunda-feira, fez cerca de 179 mil controlos em diferentes estabelecimentos, que resultaram em 1.331 multas.

A multa por falta do passe sanitário é de 135 euros, mas pode subir para 750 euros, caso o passe apresentado seja de outra pessoa.

O acesso a locais públicos como museus, cinemas e restaurantes ou bares em França pode ser feito com apresentação de um comprovativo de vacinação completa, um teste negativo com menos de 72 horas ou um certificado de recuperação da doença com menos de seis meses.

Há atualmente 11.245 pessoas internadas nos hospitais franceses devido à covid-19 e, destes pacientes, 2.290 estão internados nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas, foram detetados 3.795 casos de covid-19 e morreram 98 pessoas devido ao vírus.

A covid-19 provocou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

