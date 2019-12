Mais de 150 migrantes resgatados pelas autoridades espanholas

Migrantes resgatados pelas autoridades espanholas © Borja Suarez/Reuters

Por Lusa 26 Dezembro, 2019 • 21:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 150 migrantes, entre eles mulheres e crianças, foram resgatados nas últimas 24 horas quando tentavam chegar à costa espanhola em várias embarcações, anunciaram as autoridades de Espanha. Segundo o Salvamento Marítimo espanhol, o caso mais recente ocorreu na zona de Pájara, em Fuerteventura, com 39 migrantes a serem resgatados: 24 homens, 10 mulheres, uma delas grávida, e cinco menores.

Os migrantes foram assistidos pela Cruz Vermelha na chegada a Fuerteventura. As Ilhas Canárias são a única zona onde se registou um aumento de chegadas irregulares: até 15 de dezembro, havia 2.162, 70,8% mais do que no mesmo período do ano passado.

Os dados globais das autoridades espanholas mostram uma queda de 50,5% com 30.781 casos, quando em 2018 houve 62.126. O Salvamento Marítimo e a Guarda Civil atuaram em diversos casos nas últimas horas, tendo alguns migrantes sido resgatados nas águas, enquanto outros foram localizados já em terra pelas autoridades.