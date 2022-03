Mais de 1,7 milhões de refugiados deixam Ucrânia após invasão Rússia

O fluxo deve aumentar com a abertura dos corredores humanitários © Martin Divisek/EPA

Por Cátia Carmo com AFP 07 Março, 2022 • 19:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 1,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, de acordo com os dados atualizados da ONU, publicados esta segunda-feira. Ao todo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) contabilizou 1.735.068 refugiados, um aumento de quase 200 mil desde domingo.

A ONU espera que o fluxo aumente, sobretudo com a abertura dos corredores humanitários que permitirão aos civis sair das grandes cidades.

"Esta é a crise de refugiados com crescimento mais rápido na Europa desde a II Guerra Mundial", escreveu Filippo Grandi, alto comissário da ONU para os refugiados, no Twitter no domingo.

Os números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeira - anexada pela Rússia em 2014 - nem as duas áreas controladas pelos separatistas pró-russos no leste do país. De acordo com a ONU, até quatro milhões de pessoas podem abandonar o país devido ao conflito.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2000 mortos entre a população civil. Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA