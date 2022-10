Mais de 200 baleias morrem na Nova Zelândia após encalharem em ilha

© By Barney Moss - Watching Whales 4, CC BY 2.0

Um grupo de ambientalistas da Nova Zelândia indicou este sábado que 215 baleias-piloto morreram, após terem ficado encalhadas numa praia das ilhas Chatham, no Pacífico Sul.

"[...] Embora desejemos sempre que as baleias sobreviventes sejam, novamente, postas a flutuar, neste caso, não era uma opção", apontou o grupo Project Jonah, citado pela agência EFE.

Segundo o mesmo grupo, grande parte das baleias foi já encontrada morta e as restantes acabaram por ser abatidas, de modo a "evitar mais sofrimento".

Os mamíferos foram encontrados num ponto de difícil acesso, na zona noroeste das ilhas Chatham, onde habitam menos de 800 pessoas.

Numa resposta, por e-mail, o assessor de comunicação do Departamento de Conservação, Brian McDonald, precisou que a decisão de proceder ao abate das baleias prendeu-se também com o risco de ataque por tubarões, "tanto para os humanos, como para as próprias baleias".

Estas baleias e outros mamíferos marinhos ficam encalhados, com frequência, na costa Sul da Austrália e da Nova Zelândia.

Para os especialistas, consultados pela agência espanhola, tal pode acontecer devido a doenças, erros de navegação, mudanças de maré, condições climáticas extremas ou devido à perseguição de predadores.