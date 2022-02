"Mais de 200 portugueses vivem na Ucrânia e esperam regressar a Portugal"

© José Sena Goulão/Lusa

A embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Inna Ohnivets, afirma que "mais de 200 portugueses vivem na Ucrânia e agora estão à espera para regressar a Portugal", acrescentando que a embaixada portuguesa em solo ucraniano também está a tentar "resolver a questão".

No final de uma reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, a embaixadora sublinhou que "mais de 30 mil ucranianos vivem em território português, alguns deles com dupla nacionalidade: "Portugal e a Ucrânia são duas pátrias."

Inna Ohnivets revelou que pediu ao Governo português e ao ministro português dos Negócios Estrangeiros "assistência e armas para fornecer à Ucrânia". Além disso, a mesma responsável disse que "é muito importante que Portugal abra a suas fronteiras para os ucranianos que precisam de ajuda".

Sobre se existem forças russas em Kiev, a embaixadora diz que não tem essa informação, mas refere que tem contactado com a família e confessa que a comunicação entre embaixadas funciona.