Mais de 2,8 milhões de infetados e 197 mil mortos por Covid-19 em todo o mundo

Pelo menos 766.300 desses casos são já considerados curados em todo o mundo © AFP

Por Lusa 25 Abril, 2020 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de infetados pelo novo coronavírus já ultrapassou os 2,8 milhões e provocou a morte de mais de 197 mil pessoas em todo o mundo, desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11h00.

De acordo com os dados da agência noticiosa France-Presse A(FP), a partir de dados oficiais, às 11h00 deste sábado, tinham sido diagnosticados 2.821.030 casos de infeção e confirmadas 197.303 mortes pelo SARS-CoV-2 em 193 países e territórios.

Pelo menos 766.300 desses casos são já considerados curados.

Este número de casos diagnosticados reflete, contudo, apenas uma parte do número real de infeções, uma vez que muitos países testam apenas as situações que requerem atendimento hospitalar.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao novo coronavírus no início de fevereiro, é o país com maior número de mortes e casos associados à Covid-19. Os últimos dados apontam para 51.949 mortos e 905.333 casos diagnosticados.

Pelo menos 99.079 pessoas foram declaradas como curadas, pelas autoridades dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 25.969 mortes para 192.994 casos, Espanha, com 22.902 mortes (223.759 casos), França, com 22.245 mortes (159.828 casos) e Reino Unido, com 19.506 mortes (143.464 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.816 casos (12 novos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4632 mortes (0 novas) e 77.346 recuperados.

A Europa totalizava, às 11h00 deste sábado, 120.140 mortes para 1.344.172 casos, Estados Unidos e Canadá 54.278 mortes (948.872 casos), Ásia 7.830 mortes (193.796 casos), América Latina e Caribe 7416 mortes (149.539 casos), Oriente Médio 6204 mortes (147.530 casos), África 1.330 mortes (29.138 casos) e Oceania 105 mortes (7991 casos).

Portugal regista este sábado 880 mortos associados à Covid-19, mais 26 do que na sexta-feira, e 23.392 infetados (mais 595), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 854 mortos, este sábado constatou-se um aumento percentual de óbitos de 3%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 595 casos do que na sexta-feira, representando uma subida de 2,6%.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS