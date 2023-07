Mais de 29 mil feridos durante abate de animais em celebração na Turquia

Há ainda 83 pessoas hospitalizadas em estado grave © Yassine Gaidi/Anadolu/AFP

Mais de 29 mil pessoas ficaram feridas na Turquia durante o processo de abate de animais no âmbito da celebração muçulmana do Eid al-Adha, a Festa do Sacrifício, anunciou este domingo o Governo turco.

Na plataforma Twitter, o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Coca, detalhou que foram tratadas 29.032 pessoas por acidentes durante o processo de sacrifício de animais durante as celebrações.

Entre os feridos, 951 foram transportados de ambulância para os hospitais, enquanto os restantes recorreram a meios próprios.

Segundo o ministro, há ainda 83 pessoas hospitalizadas em estado grave e que necessitaram de ser operadas.

"Desejamos aos nossos pacientes uma recuperação rápida. Estes incidentes, que invadem a agenda festiva, são tristes para todos nós", declarou o ministro.

A Festa do Sacrifício, que começou no sábado passado, é uma das maiores celebrações na Turquia, um país de maioria muçulmana.

A celebração comemora a obediência do profeta Abraão, que estava disposto a sacrificar o seu filho, Ismael, por ordem divina. Deus teria então ordenado a Abraão para substituir a criança por um cordeiro.

Tradicionalmente, as famílias turcas que o podem fazer, sacrificam um animal, como uma ovelha, uma cabra ou uma vaca, e dividem a carne em três partes: uma para os necessitados, outra para partilhar com família e amigos, e outra para consumo pessoal.