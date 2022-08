Mais de 30 feridos em acidente numa montanha russa na Alemanha

O parque de diversões Legoland, na Alemanha © Facebook Legoland

Por Cátia Carmo 11 Agosto, 2022 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Trinta e uma pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, esta quinta-feira num acidente numa montanha russa do parque de diversões Legoland, no sul da Alemanha. Segundo a imprensa local, duas composições terão colidido e já foram mobilizadas várias equipas de emergência para o local, incluindo três helicópteros.

Relacionados Alemanha defende gasoduto a partir de Portugal

As razões do acidente ainda não são conhecidas, mas um porta-voz do parque de diversões revelou que aconteceu na montanha russa Fire Dragon.

Na semana passada uma mulher morreu noutro acidente com uma montanha russa na Alemanha, no parque de diversões de Klotten. A mulher, de 57 anos, caiu do vagão da montanha-russa enquanto esta se movia e morreu devido aos ferimentos.

A causa deste acidente também ainda não foi apurada.