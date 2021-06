Mais de 30 mil crianças em risco de morrer de fome na Etiópia

O primeiro-ministro da Etiópia ordenou uma operação militar contra as guerrilhas dissidentes na região © Eduardo Soteras/AFP

Mais de 30 mil crianças subnutridas correm o risco de morrer à fome no Norte da Etiópia, em áreas de difícil acesso na região problemática de Tigray, alertaram as Nações Unidas, esta sexta-feira. De acordo com a ONU, há falta de alimentos.

"Sem acesso humanitário à nossa resposta, estima-se que cerca de 30 mil crianças gravemente subnutridas nestas áreas altamente inacessíveis estejam em risco de morte", explicou James Elder, porta-voz da UNICEF, em declarações aos jornalistas em Genebra.

A região de Tigray tem sido palco de um conflito desde novembro. Abiy Ahmed Ali, o primeiro-ministro da Etiópia, ordenou uma operação militar contra as guerrilhas dissidentes na região.

O país pode caminhar para uma guerra civil, um ano depois de o primeiro-ministro da Etiópia ter recebido o Prémio Nobel da Paz.