Mais de 30 pessoas resgatadas após grande deslizamento de terras nos Andes do Equador

© Marcos Pin/AFP

Mais de 30 pessoas foram resgatadas até esta terça-feira à tarde, após o deslizamento de terras ocorrido no domingo que devastou um setor da cidade de Alausí, no centro dos Andes equatorianos, e que provocou pelo menos oito mortos.

O mais recente relatório das autoridades equatorianas sobre esta tragédia referiu que 32 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de busca e resgate.

O deslizamento de terra no Cerro Casual, na zona alta de Alausí, resultou em 30 feridos, 500 afetados e 97 desalojados, ainda de acordo com as autoridades equatorianas.

Também foram registados danos em 163 casas, num estádio e num centro educacional, sendo que 2,32 quilómetros de estradas estão com danos graves.

As autoridades adaptaram quatro abrigos temporários em locais seguros em Alausí, mas apenas três abrigaram um total de 24 famílias.

Outras famílias, apesar de não terem sido afetadas pela tragédia, decidiram sair das suas casas sob o risco de que outro evento semelhante pudesse ocorrer novamente.

Participam nos trabalhos de resgate brigadas de bombeiros de oito cidades diferentes, além de equipas de especialistas em resgate, juntamente com pessoal de outras instituições do Estado e moradores locais que tentam ajudar com ferramentas manuais.

A possibilidade do grande deslizamento de terra já tinha sido apontada às autoridades em dezembro pelos habitantes de Alausí, quando várias falhas foram detetadas na colina que, ao longo das semanas, ultrapassaram um metro de largura.

A Secretaria de Gestão de Riscos referiu que enviou ao governador da província de Chimborazo e ao prefeito de Alausí um relatório técnico, em 11 de março, que recomendava e solicitava a retirada da população, entre outras medidas.