Mais de 39 ºC: temperaturas batem recordes na Sibéria 

© Kirill Kudryavtsev/AFP (arquivo)

Por Carolina Rico 09 Junho, 2023 • 21:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sibéria está a enfrentar desde o início de junho temperaturas máximas históricas. Esta sexta-feira os termómetros bateram recordes ao ultrapassar os 39 ºC, quando a temperatura média nesta altura do ano costuma rondar os 26 ºC.

Na cidade de Baevo a temperatura máxima chegou aos 39,6 ºC e em Barnaul os termómetros chegaram aos 38 ºC.

Incredible heat wave in Siberia, with reports of temperatures exceeding 38°C (100.4°F), breaking monthly and in at least one case, an all-time heat record, per @extremetemps pic.twitter.com/TBKpNcvNh9 - Andrew Freedman (@afreedma) June 3, 2023

Segundo o climatologista Maximiliano Herrera, citado pela CNN, esta é a "pior onda de calor da história" da região.

No inverno a Sibéria é um dos locais mais frios do mundo, e as temperaturas estão cada vez mais extremadas. Omar Baddour, diretor de monitorização climática da Organização Meteorológica Mundial (OMM), destaca explica que esta é "uma das regiões com o aquecimento mais rápido do planeta".