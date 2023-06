Parada LGBTI em Istambul avançou apesar de proibições, organização fala em 40 detidos

© Yasin Akgul/AFP

Por Lusa 25 Junho, 2023 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 40 ativistas dos direitos LGTBI foram este domingo detidos em Istambul numa parada do Orgulho, realizada apesar de proibições e forte presença da polícia na cidade turca, segundo os organizadores.

As autoridades de Istambul e de várias outras províncias turcas proibiram todos os eventos LGTBI planeados para a Semana do Orgulho, incluindo as marchas.

Os acessos aos locais tradicionais dos desfiles dos grupos LGTBI em Istambul, como a rua Istiklal e a praça Taksim, foram encerrados pela polícia e as paragens de metro próximas foram fechadas.

Os grupos LGTBI anunciaram que se reuniriam às 15h00 horas locais, mas só revelaram o local no último minuto.

Por fim, reuniram-se num parque no bairro de Nisantasi, onde desfraldaram uma bandeira gigante do arco-íris.

Os ativistas presentes no parque entoaram palavras de ordem como "Vão-se habituar a nós!", "Foge, Tayyip (Erdogan, presidente turco), foge. Os homossexuais vêm aí!".

A polícia chegou ao local e declarou a manifestação ilegal.

Os organizadores afirmam que mais de 40 pessoas foram detidas.

A Parada do Orgulho foi proibida pelo Governo de Istambul nos últimos quatro anos, coincidindo com um endurecimento do discurso contra a minoria LGTBI por parte do Governo islamista de Recep Tayyip Erdogan.