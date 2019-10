Mais de 40 mortos e quase 200 feridos. A passagem do tufão Hagibis pelo Japão

Por Cristina Lai Men e Rita Carvalho Pereira 14 Outubro, 2019 • 07:10 Partilhar este artigo Facebook

O número de vítimas mortais causadas pela passagem do tufão Hagibis pelo Japão subiu para 42. Os números são avançados pela cadeia de televisão japonesa NHK, que aponta também a existência de 15 desaparecidos. O tufão fez ainda 198 feridos.

O ministro da Defesa do Japão, Taro Kono, destacou o elevado número de militares envolvidos nas operações de busca e salvamento. Os 31 mil soldados destacados já resgataram, desde domingo, mais de 1.500 sobreviventes. O ministro recordou que as 72 horas após a catástrofe são essenciais para tentar salvar as populações afetadas e sublinhou que o Governo japonês está pronto para chamar ao serviço militares na reserva, em caso de necessidade.

Por todo o país, houve 21 rios que transbordaram, fazendo com que a larga maioria das estradas ficassem totalmente submersas e muitas casas inundadas. Mais de 30 mil pessoas que tiveram de ser retiradas das suas habitações estão a receber apoio governamental.

"Uma força governamental foi criada para ajudar os habitantes locais. Vamos garantir que todos os deslocados têm água, comida e camas lavadas", disse o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Até ao momento, há 52 mil casas que continuam sem energia elétrica. Em algumas zonas, as redes de telecomunicações continuam inoperáveis. "Estamos a trabalhar para restabelecer o fornecimento de água e eletricidade o mais rapidamente possível", adiantou ainda Shinzo Abe.

Na sequência da pssagem do tufão, uma ponte ferroviária colapsou e as enxurradas perturbaram a circulação dos comboios, com algumas linhas a sofrer inundações e pelo menos 120 carruagens a ficarem danificadas. Esta segunda-feira, contudo, os transportes estão já perto de retomar a normalidade.

Os últimos dados meteorológicos apontam para a possibilidade de mais chuva, nas próximas horas. Asd autoridades estão a apelar à população para que se mantenha alerta para a possibilidade de eventuais deslizamentos de terra.

Em algumas das zonas afetadas pela passagem do tufão, os níveis de chuva num só dia foram equivalentes a 40% dos níveis habituais de chuva para um ano inteiro.