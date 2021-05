Mais de 40 mortos em manifestações contra Governo na Colômbia

Protestos na Colômbia © Luis Robayo/AFP

Por Lusa 12 Maio, 2021 • 07:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 40 pessoas morreram nas manifestações contra o governo da Colômbia que começaram há duas semanas, segundo a organização não-governamental (ONG) Temblores.

Em relatório divulgado na terça-feira, a ONG colombiana contabiliza pelo menos 40 mortes na sequência de confrontos entre manifestantes e a polícia, e dá conta de que pelo menos um polícia foi esfaqueado até à morte enquanto tentava impedir um motim.

De acordo com as autoridades colombianas, 168 pessoas desapareceram durante as manifestações, que deverão continuar nos próximos dias.

A 5 de maio, a entidade que reporta os dados relativos a direitos humanos na Colômbia disse que 24 pessoas tinham morrido e 89 estavam desaparecidas.

A polícia colombiana está a ser amplamente acusada de usar força excessiva para reprimir os protestos que começaram em 28 de abril para protestar.

Inicialmente, os protestos foram motivados por um aumento de impostos, mas continuaram mesmo depois de o governo recuar na sua intenção, e dirigem-se agora à crise que o país atravessa por causa da pandemia.