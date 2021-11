Mais de 400 dias sem luz na Cañada Real. "Tentamos sobreviver"

Desde outubro de 2020, mais de quatro mil pessoas, entre as quais 1800 crianças, vivem sem luz, água quente ou aquecimento, num dos bairros marginais de Madrid.

Passaram mais de 400 dias desde que a luz se apagou na Cañada Real. O bairro está a apenas 15 km e 20 minutos de carro da capital espanhola, mas poucos são os madrilenos que o conhecem. A zona é humilde, as construções precárias e há mais de um ano que moradores são obrigados a viver sem luz.

"Viver sem luz é sobreviver, não é viver", conta Zacarias. "Tenho dois filhos de três e seis anos e estes são os piores anos da minha vida. Quando te levantes de noite, tentas acender uma luz e não consegues já é um problema... imagina um ano inteiro sem luz."

Foi em outubro do ano passado que a luz foi cortada nos setores cinco e seis da Cañada Real e mais de quatro pessoas, entre elas 1800 crianças, ficaram sem eletricidade, água quente ou aquecimento. Um ano depois, pouco ou nada mudou no bairro... só a paisagem.

Agora, veem-se painéis solares nos telhados de algumas casas e nas ruas ouve-se o barulho dos geradores a cada passo. É um investimento importante num bairro onde o rendimento médio por família ronda os dez mil euros anuais, mas que não resolve o problema.

"Tenho painéis solares mas não serve de muito. Serve para o básico: ter umas horas de luz e ver televisão, mas pouco mais. Não podes ligar um aquecedor com os painéis solares", explica Zacarias.

Os problemas de aquecimento resolvem-se com lareiras - quem as tem -, aquecedores a gás e muito medo à mistura. "No ano passado houve muitas intoxicações e algumas pessoas foram parar ao hospital. Eu já tenho medo de acender o aquecedor a gás. Tenho fobia às botijas", conta.

Ouça a reportagem. 00:00 00:00

Plantações de canábis

O governo da Comunidade de Madrid justifica o corte de eletricidade com as plantações de canábis ilegais que existem no bairro e que, segundo dizem, sobrecarregam a rede elétrica. Os moradores não negam a existência destas plantações mas acusam o governo regional de as utilizar como desculpa.

"É uma vergonha que castiguem desta forma a mais de quatro mil pessoas porque há um quilómetro de venda de droga no setor 6 da Cañada Real. Se há plantações ilegais o que é preciso é que a polícia e faça o seu trabalho. Estamos assim há um ano e não vimos nenhuma ação das autoridades, nem nenhuma rusga para desmantelar nenhuma plantação", denuncia Houda Akrikez.

Houda vive na Cañada Real desde os nove anos. Ali passou a infância e a adolescência, na casa que o pai construiu há mais de 30 anos. Foi onde se casou e teve as duas filhas de 10 e 12 anos que hoje fazem os deveres da escola à luz das velas ou com a lanterna do telemóvel. "As crianças da Cañada Real foram proibidas de receber a educação que merecem e continuar os seus estudos como qualquer outra criança", lamenta Houda.

No ano passado, tudo piorou com a pandemia. Com aulas online e sem luz foi quase impossível para as crianças do bairro dar seguimento ao ano letivo. "De repente, vimo-nos sem saber o que fazer. Tudo o que tínhamos funcionava com eletricidade e ficámos sem ela. Não podíamos cozinhar na vitrocerâmica, os frigoríficos eram para enfeitar e nem sequer podíamos carregar os telemóveis que muitos miúdos usavam para as aulas. Foi um inferno", lembra.

Com a ausência de resposta a nível institucional, os moradores começaram a mobilizar-se para procurar soluções. "Comprámos geradores, e percebemos que os geradores são caros, gastam muito e são perigosos. Mas não havia alternativa. Ou tinhas um gerador e gastavas cinco euros de gasolina por dia para o pôr a funcionar quatro horas ou ficavas sem poder cozinhar, tomar banho com água quente ou usar a máquina de lavar roupa", explica.

Interesses imobiliários

Além dos esforços individuais para tentar dar resposta à falta de eletricidade, os moradores juntaram-se em associações de vizinhos para reivindicarem os direitos da Cañada Real. A associação cultural Tabadol, fundada por Houda e outras mulheres do bairro, é uma das organizações mais ativas na luta pelos direitos dos moradores, desde que a luz foi cortada.

"Esta é a minha vida, a minha identidade, a minha casa, o meu bairro. Sempre ouvi o meu pai dizer que as pessoas lutam pela sua família e pelo seu povo e a Cañada Real é algo que nos pertence. E não vamos parar de lutar até conseguirmos os nossos direitos", garante.

Implicado nesta luta está também o advogado Javier Rubio, responsável pelos tramites legais para reivindicar o regresso da eletricidade. "Os cortes de luz têm uma explicação simples", diz. "Juntam-se as promoções urbanísticas no sudoeste de Madrid, que se aproximam cada vez mais desta zona da Cañada Real, com as pressas por parte do Governo Autonómico e da Câmara Municipal de Madrid para desalojar esta zona da Cañada Real quanto antes. E uma maneira de o fazer é cortar a luz e dificultar ao máximo a vida dos que aqui vivem, para ver se alguns se vão embora".

O mesmo pensa Ángel García, da Associação de Vizinhos do Sector 5. "É muita coincidência que assim que os planos urbanísticos, que estavam parados há 15 anos, se voltaram a ativar, cortaram a luz na Cañada Real", comenta. "É óbvio que por detrás disto estão pressões imobiliárias. Se em vez da Cañada Real os apartamentos que se construírem tiverem vista para um parque vão-se vender melhor."

Ainda assim, a esmagadora maioria dos moradores continua a viver na Cañada Real, em parte porque não tem recursos para se mudar para outra zona da cidade. Por isso unem-se cada vez mais para pedir que lhe sejam restituídos os seus direitos.

"São cidadãos de Madrid e têm direito a ter luz como qualquer outro cidadão. Há anos que os moradores da Cañada Real pedem a instalação de contadores. O que queremos é ter luz e o direito de a pagar de acordo com o que consumimos, como qualquer outro cidadão", diz Javier.

Reivindicações antigas

Os moradores pedem há anos contadores legais, mas a documentação exigida pela empresa de eletricidade Naturgy é um problema, porque a maioria das construções são ilegais e não possuem os documentos necessários.

"Tem que se pôr uma instalação melhor? Tem de ser paga pelos moradores? Que se ponha. Os moradores estão dispostos a pagá-la. Há uma incompatibilidade legal que impede a colocação de contadores? Que se estude essa incompatibilidade e que se encontre uma solução", frisa.

A isto junta-se o pacto regional pela Cañada Real que estipula que o setor seis não é urbanizável e obriga ao realojamento de toda a população. Até agora foram realojadas 107 famílias das 900 que ali vivem. A delegada do Governo nacional em Madrid, comprometeu-se a realojar todas as pessoas num prazo de três anos e destinou 200 milhões de euros para o efeito.

Como muitos outros moradores, o pai de Houda comprou o terreno pelo equivalente a 10.000 euros há mais de 30 anos, mas nunca recebeu uma escritura. "O meu pai é marroquino e vem de uma cultura onde isso é normal. Ele pagou pelo terreno mas disseram-lhe que não havia papéis e ele não estranhou", conta Houda.

Foi ele que construiu a casa com as suas próprias mãos. "A polícia passava e via-o a construir a casa e nunca lhe disseram nada. Agora, mais de 30 anos depois, dizem que as casas que construímos são ilegais e que não podemos estar aqui", explica. "Querem realojar-nos? Muito bem, se tem de ser assim, sentamo-nos e discutimos isso, mas primeiro queremos condições dignas, porque o realojamento vai demorar tempo. O que vai ser de nós até lá?"

"Este bairro ficará aqui ou desaparecerá... não sabemos. Mas entretanto - e estamos a falar de um espaço de tempo que pode ser de 10 anos - temos de dar uma solução a estas pessoas", completa Javier, que diz que o prazo dado pelo Governo não é realista.

As noites na Cañada Real começam a ser difíceis de suportar. "Dói-nos a alma porque não sabemos como vamos enfrentar outro inverno mais sem luz", queixa-se Houda.

Quando o sol se põe, as temperaturas já descem até aos dois graus e, dentro de casa, os casacos nunca se despem. Os moradores vivem angustiados e sem perspetivas mas prometem continuar a lutar. "Não sou um cobarde", diz Zacarias. "Quem abandona o seu lar é um cobarde e eu vivo aqui há 22 anos e ninguém me pode expulsar do meu lar."