Mais de 400 migrantes resgatados de barco encalhado na costa da Sicília

Os migrantes tiveram de ser levados para terra em pequenos grupos

Um total de 430 migrantes foram esta quarta-feira resgatados de um barco pesqueiro encalhado frente ao cais da cidade de Pozzallo, na ilha italiana de Sicília, numa operação difícil devido às condições do mar.

O transbordo dos migrantes durou várias horas, uma vez que tiveram de ser levados para terra em pequenos grupos e em várias embarcações devido ao vento forte e ao mar agitado.

Os migrantes, incluindo 13 menores, foram alojados no ginásio municipal de Pozzallo e submetidos a testes à Covid-19, segundo os meios de comunicação italianos.

Durante a manhã de hoje serão transferidos para um dos navios de passageiros que o Governo disponibilizou para passarem os 15 dias de quarentena.

O presidente da câmara de Pozzallo, Roberto Ammatuna, mostrou-se surpreso, pois nunca tinha acontecido um barco daquele porte ter chegado ao porto sem ser intercetado.

As chegadas de migrantes em pequenas embarcações à ilha de Lampedusa, a mais meridional do país e a poucos quilómetros da costa africana, têm sido constantes nas últimas horas e o centro de acolhimento da pequena cidade conta hoje com cerca de 800 pessoas.

O navio "Ocean Viking" da Organização Não Governamental (ONG) francesa SOS Méditerranée está no mar, com 306 migrantes resgatados no Mediterrâneo central, à espera de um porto, que ainda não foi concedido apesar das condições meteorológicas.

Desde o início do ano, 56 618 migrantes desembarcaram em Itália, comparativamente aos 30 574 no ano anterior.