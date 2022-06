Mais de 400 migrantes tentaram saltar a cerca que separa Marrocos da cidade de Melilla

As forças de segurança tentaram impedir que o grupo de migrantes saltasse a fronteira © Fadel Senna/AFP

Mais de 400 migrantes tentaram, esta sexta-feira, saltar a cerca fronteiriça que separa Marrocos da cidade autónoma de Melilla, em Espanha. O governo espanhol adianta que o grupo de subsarianos era violento e estava bem organizado. Arrombaram a porta que dá acesso ao posto de controlo na fronteira e saltaram para o telhado.

Entre 50 a 70, a maioria de nacionalidade sudanesa, conseguiram chegar ao centro de acolhimento temporário de migrantes em Melilla e alguns, avança a agência EFE, ficaram feridos.

Citando fonte governamental, o El Pais refere que a entrada dos migrantes aconteceu por volta das 8h30 desta manhã, depois de as autoridades marroquinas terem ativado um forte dispositivo na zona de Barrio Chino, uma aldeia anexa à cerca onde as casas estão separadas por uma estrada.

O alerta à Guardia Civil foi dado pelas 6h40, tendo as autoridades marroquinas tentado conter a chegada do grupo. As autoridades já estavam, no entanto, de sobreaviso desde a noite passada, depois de terem sido notificadas sobre uma possível tentativa de fuga de um grande número de migrantes de Marrocos durante as festas de São João.

No passado sábado, cerca de 100 agentes marroquinos ficaram feridos num violento confronto com um grande grupo que se juntou numa nos arredores de Nador, onde habitualmente se refugiam migrantes. Perante a ameaça de uma tentativa de entrada em Melilla, as forças marroquinas foram mobilizadas para dispersar o grupo, que se opôs às autoridades com pedras e paus, segundo a imprensa local.

Esta é a primeira tentativa de fuga de migrantes desde a reabertura, há dois meses, das fronteiras terrestres entre Espanha e Marrocos. As tentativas anteriores de invasão em massa dos enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla aconteceram em março.