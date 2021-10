Mais de 430 migrantes desembarcam na região espanhola de Múrcia

Esta segunda-feira foi conhecido o último relatório de chegadas elaborado pelo Ministério do Interior © Angelos Tzortzinis/AFP

Mais de 430 migrantes desembarcaram na costa da região espanhola de Múrcia, nos últimos três dias, de acordo com fontes da delegação do Governo central naquela comunidade, que identificaram 392 homens adultos, 26 menores e 15 mulheres.

No total, foram resgatadas 433 pessoas de 38 embarcações.

Na segunda-feira, seis barcos com 65 migrantes foram localizados perto das praias de Cartagena e Águilas.

A primeira embarcação foi encontrada a 22 km ao sul do Cabo Tiñoso, com sete homens, uma mulher e dois menores, e outra junto à praia de Rafa, com 15 homens e uma mulher.

Ainda a sul do Cabo de Palos, a 3,7 km, localizou-se outro barco, com quatro homens e duas mulheres, e na praia do Matalentisco, em Águilas, uma lancha com cinco homens adultos e um menor.

O quinto barco foi detetado a 39 km a sul de Águilas com 12 homens e o sexto a 15 km a sul de Escombreras, com 10 homens, três mulheres e dois menores.

A contagem de pessoas resgatadas na costa de Múrcia ocorre um dia depois de 246 migrantes terem desembarcado em Espanha.

Perto de 133 chegaram ao país através da rota do mar Mediterrâneo: 89 desembarcaram nas Baleares em 29 embarcações, 14 em Almeria, nove em Cádis e 21 em Alicante.

Além disso, o Salvamento Marítimo das Canárias resgatou 113 ocupantes de dois barcos insufláveis nos arredores de Lanzarote.

Esta segunda-feira foi conhecido o último relatório de chegadas elaborado pelo Ministério do Interior, que revela que, de 1 de janeiro a 15 de outubro, um total de 31.002 migrantes entrou em Espanha de forma ilegal, o que representa uma subida de 40,9% face ao período homólogo de 2020.

Todavia, o fenómeno abrandou na primeira quinzena de outubro: chegaram às Canárias 1.602 pessoas (menos 22,15% do que nos últimos 15 dias de setembro) e à península e Baleares chegaram 713 (menos 72,7%).