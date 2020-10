Mais de 45 milhões de infetados e 1,1 milhões de mortos no mundo

© EPA

O novo coronavírus infetou mais de 45 milhões de pessoas em todo o mundo desde dezembro de 2019, quando foi diagnosticado o primeiro caso, 1,1 milhões das quais morreram, segundo o balanço diário da agência France-Presse (AFP).

Desde o início da pandemia e até às 11:00 TMG (mesma hora em Lisboa) deste sábado, foram notificados 45.650.850 casos de infeção pelo novo coronavírus, dois terços dos quais (30.425.200) são considerados curados.

Nestes dez meses, 1.189.892 pessoas morreram de covid-19, segundo a agência, que adverte que os números representam apenas parte do número real de casos e de mortes, dadas as diferenças de país para país nos critérios e na capacidade para a realização de testes.

Na sexta-feira, em todo o mundo, foram notificadas 7.365 mortes e mais de meio milhão (558.737) novos casos.

Os países com números mais elevados nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 919 mortes, a Índia, com 551, e França (545).

Os Estados Unidos mantêm-se como país do mundo mais afetado pela pandemia tanto em número de casos como de mortos, com 229.710 mortes em 9.048.177 casos, 3.578.452 dos quais já considerados curados, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

Segue-se o Brasil, com 159.477 mortos e 5.516.658 casos, a Índia, com 121.641 mortos em 8.137.119 casos, o México, com 91.289 mortos em 918.811 casos, e o Reino Unido, com 46.229 mortos em 989.745 casos.

O Peru é, por seu lado, o país com a maior taxa de mortalidade por covid-19, com 104 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (99), Espanha (77) e Brasil (75).

A China, onde foi identificado o primeiro caso de infeção, em dezembro, regista no território continental (sem os territórios de Macau e Hong Kong) um total de 85.973 casos (33 novos contágios nas últimas 24 horas), 4.634 dos quais mortais (zero novos).

Por regiões do mundo, a América Latina e Caraíbas registava este sábado 400.599 mortes em 11.259.360 casos, a Europa 276.474 mortes em 10.247.076 casos, os Estados Unidos e Canadá 239.820 mortes em 9.280.176 casos, a Ásia 170.108 mortes em 10.512.093 casos, o Médio Oriente 59.178 mortes em 2.539.533 casos, África com 42.691 mortes em 1.778.088 casos e a Oceânia com 1.022 mortes em 34.530 casos.

Este balanço foi realizado com base em dados divulgados pelas autoridades nacionais de saúde e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

