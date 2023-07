Mais de 450 detidos por plantação de canábis "na maior operação de sempre" no Reino Unido

© Henry Nicholls/AFP

Mais de 450 pessoas foram acusadas pela polícia britânica de envolvimento em plantações de canábis, no âmbito da "maior [operação] de sempre em Inglaterra e no País de Gales, anunciaram esta sexta-feira as autoridades.

Mais de 182 mil plantas de canábis, no valor entre 134 e 150 milhões de euros, foram apreendidas pela polícia, na operação em curso esta manhã.

A investigação e a operação das autoridades localizaram-se em Inglaterra e no País de Gales e levaram à detenção de 967 pessoas, 450 das quais foram formalmente acusadas de envolvimento na cultura de canábis, branqueamento de capitais e infrações relativas à legislação sobre posse de armas, indica um comunicado do Concelho Nacional de Chefes da Polícia (NPCC, na sigla em inglês).

"Sabemos que as redes organizadas envolvidas na produção de canábis estão também diretamente ligadas a uma série de crimes graves, como a importação de drogas de 'classe A' e à escravatura", afirmou Steve Jupp, responsável do NPCC pela criminalidade organizada, sem especificar detalhes sobre a prática de "escravatura".

"Esta operação interrompeu significativamente a atividade criminosa sendo que as informações recolhidas vão ajudar futuras operações policiais em todo o país", acrescentou.

Em Londres, a operação resultou no desmantelamento de 65 "plantações de canábis", na apreensão de 7.250 plantas, 60 quilogramas de resina de canábis, cocaína, crack e cinco armas de fogo, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado posteriormente pela Scotland Yard.

Na capital britânica, 48 pessoas foram detidas, 27 das quais acusadas de atividades criminosas ligadas à plantação de canábis.