Mais de 90 migrantes resgatados ao largo das Ilhas Canárias

A maioria dos migrantes tem origem subsaariana © Adriel Perdomo/EPA (arquivo)

Por Lusa 04 Maio, 2023 • 11:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou 47 migrantes de uma embarcação próxima de Lanzarote, elevando o número de chegadas às Ilhas Canárias nas últimas horas para 92 pessoas, segundo dados fornecidos esta quinta-feira à agência de notícias EFE por aquele organismo público.

O navio Guardamar Plimnia resgatou 43 homens, três mulheres e uma menor, de origens subsaariana e norte-africana, a 52 quilómetros a leste da Ilha de Lanzarote, quando estava a regressar ao porto de Arrecife.

Durante a madrugada, o Salvamento Marítimo espanhol resgatou 45 pessoas que navegavam numa embarcação 41 quilómetros a sudeste da capital de Fuerteventura, em Puerto del Rosario.

O grupo era composto por 39 homens e seis mulheres, todos de origem subsaariana, que partiram de El Aaiun, no Saara Ocidental.

O resgate foi realizado pelo navio Salvamar Izar, foi auxiliado pelo barco Epson Trader para encontrar a embarcação dos migrantes.

O número de migrantes que tentam a travessia começou a aumentar acentuadamente a partir de final de 2019, quando a maior presença das patrulhas no Mediterrâneo reduziu as travessias por essa via marítima.