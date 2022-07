Mais de 93% das regiões francesas em estado de alerta devido à seca

© Ina Fassbender/AFP

Mais de 93% dos departamentos franceses (excluindo territórios ultramarinos) estão em estado de alerta de seca em diversos graus, segundo uma nota divulgada na segunda-feira no portal do Governo Propluvia, dedicado à seca.

O mapa de França da Propluvia apresenta 90 dos 96 departamentos de França em estado de alerta, denotando cores vermelhas em grande parte da bacia do Loire, no oeste do país, mas também em Drôme no Var (sudeste) e no Lot (sudoeste).

Nestas regiões, a captação de água é autorizada apenas para usos prioritários, para serviços como saúde, proteção civil e água potável e saneamento, enquanto as extrações para agricultura são proibidas, segundo a agência France-Presse (AFP).

O alerta foi reforçado numa miríade de áreas um pouco por todo o território, onde a retirada de água para agricultura foi reduzida para menos de metade e a destinada à rega de jardins, espaços verdes, campos de golfe ou lavagem de automóveis foi limitada ou proibida.

Maior parte do território, no entanto, encontra-se em alerta -- com uma redução inferior da captação de água para agricultura e com algumas limitações em certas horas para a rega -- ou em estado de vigilância, com a população a ser instada a poupar água.

A situação de seca tem favorecido o desenvolvimento de incêndios, com dois incêndios "fora do comum" a terem lavrado 21.000 hectares de floresta e levado 36.000 pessoas a saírem de as suas casas no sudoeste do país há cerca de duas semanas.

Com a escassez de água, a agricultura está também a sofrer. As colheitas de cereais são agora realizadas cerca de duas semanas mais cedo que o habitual.

Os rios apresentam caudais mais baixos que em anos anteriores, com a entidade pública VNF a alertar que o caudal do Reno está "particularmente baixo".

Em 1 de julho, a taxa global de enchimento das reservas de água em França era de 60%, contra 72% no mês anterior e uma média de 80% à mesma data dos últimos 10 anos, segundo a VNF.