Mais de cem desaparecidos após naufrágio de barco sobrelotado na Nigéria

Há dezenas de pessoas desaparecidas na região noroeste da Nigéria depois de, esta quarta-feira, um barco sobrelotado, que transportava cerca de 160 passageiros, ter afundado no rio Níger, revelou um funcionário local citado pela AFP. O barco tinha partido do estado central do Níger e dirigia-se para o estado de Kebbi quando se separou e afundou, disse Abdullahi Buhari Wara, chefe administrativo do distrito de Ngaski.

"Está em curso uma operação de resgate, mas apenas 22 sobreviventes e um cadáver foram recuperados", adiantou o responsável. "Estamos a falar de cerca de 140 passageiros ainda desaparecidos."

Os acidentes ​​​​​​​de barco são comuns nas vias navegáveis nigerianas, sobretudo devido à sobrelotação e à falta de manutenção, particularmente durante a estação chuvosa anual.

Wara atribui o acidente de Kebbi à sobrecarga, uma vez que o barco não devia transportar mais de 80 passageiros. A bordo seguiam também sacos de areia de uma mina de ouro, disse o mesmo oficial.

No início deste mês, 30 pessoas afogaram-se quando um barco naufragou no estado central do Níger. A embarcação, que transportava 100 comerciantes locais, dividiu-se em dois após ter atingido um cepo durante uma tempestade quando regressavam de um mercado, explicaram as autoridades de emergência.