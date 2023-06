Mais de cem mortos em naufrágio no regresso de um casamento na Nigéria

© By Pete unseth - Own work, CC BY-SA 4.0

Mais de cem pessoas morreram esta terça-feira na Nigéria após o barco que transportava famílias que regressavam de um casamento se ter afundado num rio, segundo autoridades locais e policiais.

O barco transportava passageiros num rio do estado nigeriano de Kwara quando ocorreu o acidente, relataram a polícia local e o gabinete do governador do estado.

O porta-voz da polícia de Kwara, Okasanmi Ajayi, disse à agência France-Presse que morreram 103 pessoas no naufrágio e que outras 100 sobreviveram.

"As operações de salvamento ainda continuam o que significa que os números podem aumentar", acrescentou.

As vítimas estavam de volta ao distrito de Patigi, no estado de Kwara, depois de celebrarem um casamento no estado do Níger, informou o gabinete do governador do estado de Kwara.

Naufrágios em rios da Nigéria são acidentes comuns, geralmente provocados por sobrelotação dos barcos, má manutenção e falta de cumprimento das regras de segurança.