Mais de cinco milhões de crianças precisam de ajuda humanitária, 119 casos de monkeypox em Portugal e outros destaques TSF

Nesta quarta-feira assinala-se o Dia da Criança e, por isso, a Unicef lançou um alerta: cerca de 5,2 milhões de crianças ucranianas, incluindo 2,2 milhões de refugiados em outros países, precisam urgentemente de ajuda humanitária devido ao conflito que forçou dois em cada três menores a deixarem as suas casas.

Estoi, no concelho de Faro, é um dos muitos locais em que os estabelecimentos de ensino receberam crianças ucranianas refugiadas da guerra. Na escola Poeta Emiliano da Costa, a psicóloga Rita Cercas afirmou que dois jovens "já adquiriram capacidade para sorrir". Ouça a reportagem aqui:

Mais de 140 fuzileiros portugueses partiram para a Lituânia. A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreira, defendeu que vão reforçar o "novo ciclo" da presença da Aliança Atlântica no flanco leste europeu.

A Rússia disse que apenas Kiev e o Ocidente podem agir para permitir as exportações de cereais ucranianos e russos, bloqueados desde o início da invasão russa da Ucrânia e que aumentam o risco de uma crise alimentar global. "Os países ocidentais, que criaram uma tonelada de problemas ao fechar os seus portos para navios russos, cortando cadeias logísticas e financeiras, precisam de pensar muito sobre o que é mais importante", realçou Sergei Lavrov.

Já os Estados Unidos saudaram o embargo às importações de petróleo russo alcançado no Conselho Europeu, lembrando que estas medidas ajudam a "impedir" um "ponto forte da máquina de guerra da Rússia".

Ainda nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, as autoridades avançaram que uma professora fechou uma porta da escola primária Robb, em Uvalde, quando percebeu que havia um atirador no campus do estabelecimento de ensino. No entanto, a porta não trancou.

Por cá, subiu para 119 o número de doentes com varíola dos macacos. A maioria das infeções centra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de contágios nas regiões Norte e Algarve. Todos os casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge são homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.

Começaram a funcionar, em Lisboa, 21 radares que substituem equipamentos antigos e 20 em novas localizações, dispondo de "tecnologia mais avançada" que permite fiscalizar várias vias. Recorde os locais da capital onde estão presentes estes novos equipamentos:

Para a Juventude Socialista está na hora de legalizar a prostituição. Os jovens socialistas vão apresentar um modelo que fica a partir desta quarta-feira em consulta pública, e prevê "sociedade e cooperativas" e espaços com botões de pânico para proteger os profissionais. Em entrevista à TSF, o secretário-geral do partido, Miguel Costa Matos, explicou que é preciso "dar mais dignidade e proteção" aos trabalhadores sexuais.

Por fim, viajamos até ao Iraque. A Universidade germânica de Friburgo e Tübingen revelou que as ruínas de uma cidade com mais de 3400 anos, pertencente ao reino Mitani, foram descobertas por uma equipa de arqueólogos curdos e alemães. Localizada nas margens do rio Tigre, a antiga povoação emergiu devido ao baixo nível da água que cobre a barragem de Mossul.