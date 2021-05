Mais de metade do desperdício de plástico em todo o mundo é causada por 20 empresas

Desperdício de plástico flutua numa lagoa em Abidjan, na Costa do Marfim © Legnan Koula/EPA

Apenas vinte empresas são responsáveis por mais de metade do desperdício de plástico em todo o mundo, de acordo com o The Plastic Waste Makers index. O índice, divulgado esta terça-feira, foi elaborado pela organização australiana Minderoo Foundation, com o apoio de instituições como a London School of Economics e o Stockholm Environment Institute, entre outras.

Em termos de países, é a Austrália que lidera a tabela dos que mais produzem plásticos de uso único (com 59kg de plástico per capita, em 2019), seguida pelos Estados Unidos da América (53kg), pela Coreia do Sul (44 kg) e pelo Reino Unido (44 kg).

Entre as empresas responsáveis pela produção e o desperdício de 55% do plástico de todo o mundo - que contribuem para a crise climática e para catástrofes ambientais, de acordo com o estudo - estão tanto empresas privadas como estatais, muitas delas dos setores dos combustíveis e químicos.

Na lista de 20 empresas encontram-se onze asiáticas, quatro europeias, três norte-americanas, uma latino-americana e uma do Médio Oriente. De acordo com o índice da Minderoo Foundation, a produção deste plástico é ainda financiada por alguns dos bancos líderes a nível mundial, como o Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase.

A empresa petrolífera norte-americana ExxonMobil é apontada como a maior poluidora de plástico em todo o mundo, contribuindo com 5,9% de todo o plástico desperdiçado, seguida pela também norte-americana Dow, empresa química que produz 5,5%. O top 3 é fechado pela empresa de energia chinesa Sinopec, com 5,3%.

Os responsáveis por este índice lamentam que as empresas mundiais produtoras de plástico tenham sido autorizadas a trabalhar com regulação mínima e pouca transparência, ao longo de décadas.

"A poluição por plástico é uma das maiores ameaças que o nosso planeta enfrenta. O cenário só parece piorar e não podemos permitir que estes produtores de plástico derivado de combustíveis fósseis continuem sem nenhum escrutínio. Precisamos de intervenção firme por parte dos produtores, dos governos e dos financiadores para acabar com este ciclo de inação", defende Andre Forrest, presidente da Minderoo Foundation, em declarações ao jornal The Guardian.

Os plásticos de uso único são maioritariamente produzidos a partir de combustíveis fósseis, que potenciam as alterações climáticas, e, como são dos produtos mais difíceis de reciclar (apenas 10% a 15% deste plástico é reciclado, anualmente), acabam por se acumular, seja na terra ou nos oceanos.

"Aproxima-se uma catástrofe ambiental. Muitos do plástico de uso único acaba em poluição nos países em desenvolvimento", alertam os autores do estudo.

Espera-se que, até 2050, o plástico se torne responsável por até 10% das emissões de gases com efeitos de estufa.

Consulte a lista das 20 empresas que mais produzem plásticos de uso único:

1. ExxonMobil - 5.9%

2. Dow - 5.6%

3. Sinopec - 5.3%

4. Indorama Ventures - 4.6%

5. Saudi Aramco - 4.3%

6. PetroChina - 4%

7. LyondellBasell - 3.9%

8. Reliance Industries - 3.1%

9. Braskem - 3%

10. Alpek SA de CV - 2.3%

11. Borealis - 2.2%

12. Lotte Chemical - 2.1%

13. Ineos - 2%

14. Total - 1.9%

15. Jiangsu Hailun Petrochemical - 1.6%

16. Far Eastern New Century - 1.6%

17. Formosa Plastics Corporation - 1.6%

18. China Energy Investment Group - 1.5%

19. PTT - 1.5%

20. China Resources - 1.3%