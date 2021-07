Mais de metade dos adultos na UE já receberam as duas doses da vacina da Covid-19

Ursula von der Leyen © EPA

Mais de metade dos adultos na UE já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19.

O anúncio foi feito por Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na rede social Twitter. A alta responsável europeia aproveitou ainda para reafirmar a importância da vacinação para assegurar a proteção contra as novas variantes do coronavírus.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it"s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let"s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2021

A presidente da Comissão Europeia lembra que Bruxelas garantiu, no fim de semana, a entrega de doses suficientes para vacinar 70% da população. Os 70% eram o objetivo traçado para atingir a imunidade de grupo. Mas os especialistas alertam que, por causas das variantes, esse valor pode já não ser suficiente.

