Mais de mil alegadas vítimas de tráfico humano resgatadas nas Filipinas

© Jam Sta Rosa/AFP

Por TSF com agências 27 Junho, 2023 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de mil pessoas, alegadas vítimas de tráfico humano, foram resgatadas, na segunda-feira, pela polícia nas Filipinas. As vítimas estavam no país para trabalhar num casino online em Manila, depois de terem aceitado empregos divulgados através do Facebook.

Entre as vítimas estarão cidadãos chineses, vietnamitas e malaios, que trabalhavam, alegadamente, como "assistentes de jogo online".

"Este é inicialmente um caso de tráfico de pessoas", disse Michelle Sabino, porta-voz do grupo anticrime cibernético da Polícia Nacional das Filipinas, citada pela agência de notícias AFP.

As autoridades filipinas admitem que haja mais casos semelhantes no país e garantem que tudo será investigado.

Em maio, foram resgatadas mais de mil pessoas de vários países asiáticos que tinham sido traficadas para as Filipinas, mantidas em cativeiro e forçadas a praticar burlas online.

A preocupação internacional tem vindo a aumentar com as fraudes na internet na região da Ásia-Pacífico, muitas vezes com vítimas de tráfico enganadas ou coagidas a promover falsos investimentos em criptografia.