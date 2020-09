Mais de mil casas ameaçadas por incêndio na Califórnia

© Kyle Grillot/EPA

Um incêndio consumiu árvores e arbustos das montanhas ao deserto a nordeste de Los Angeles e ameaçou hoje mais de 1.000 casas, enquanto dezenas de outros fogos continuam a ser combatidos no oeste dos Estados Unidos.

De acordo com os bombeiros, cerca de 1.100 casas e 4.000 habitantes continuam sob alerta de evacuação, o que significa que devem estar preparados para serem retirados se necessário.

O incêndio, do qual apenas 17% está contido, foi avançando entre 1,6 e 3,2 quilómetros por hora e ameaçou a cidade de Pearblossom no deserto de Mojave.

As autoridades indicaram que o fogo, que começou no passado dia 6, destruiu ou danificou pelo menos 29 casas e outros edifícios, admitindo que o balanço pode aumentar bastante quando as equipas de avaliação conseguirem completar o seu trabalho.

Este foi um dos mais de 20 grandes incêndios florestais registados este ano na Califórnia e que incluem cinco dos maiores da história do Estado.

Ardeu uma área superior a 14.500 quilómetros quadrados e pelo menos 23.000 pessoas continuam deslocadas em todo o estado, disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Segundo Newsom, cerca de 19.000 bombeiros estão atualmente a combater 27 fogos na Califórnia, onde eclodiram este ano pelo menos 7.900 incêndios florestais, com um balanço de 26 mortos.