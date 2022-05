Mais de seis milhões de ucranianos estão refugiados no estrangeiro

Um grupo de refugiados ucranianos na Moldávia © EPA

Mais de seis milhões de ucranianos fugiram do seu país desde o início da invasão do exército russo, em 24 de fevereiro, disse esta sexta-feira o Alto Comissariado para Refugiados (ACNUR), em Genebra.

Em 11 de maio, 6.029.705 ucranianos tinham procurado refúgio fora do país, primeiro nos países vizinhos, antes de continuarem a sua viagem para outros países, de acordo com o site dedicado do ACNUR.

A Polónia abriga de longe o maior número de refugiados: 3.272.943 ucranianos em 11 de maio.

Mulheres e crianças representam 90% destes refugiados, já que homens com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos e suscetíveis de serem mobilizados não podem sair do país.

Segundo a agência da ONU, o fluxo diário de refugiados diminuiu consideravelmente desde o início das hostilidades.

Em março, quase 3,4 milhões de ucranianos fugiram do país, muitas vezes à pressa e com poucos bens pessoais. Em abril, pouco mais de 1,5 milhão optou por fugir dos combates e da violência. Desde o início de maio, quase 493.000 ucranianos cruzaram a fronteira para encontrar refúgio em outro país.

Além desses refugiados, há cerca de oito milhões de deslocados internos, segundo uma contagem feita no início de maio pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Antes da invasão russa, a Ucrânia tinha uma população de 37 milhões de pessoas em áreas sob controle do Governo do país, excluindo a Crimeia (Sul), anexada em 2014 pela Rússia, e as regiões orientais controladas por separatistas pró-Rússia.

De acordo com o ACNUR, pouco mais de 1,6 milhão de ucranianos também regressaram ao país, às vezes temporariamente ou para se reinstalarem onde os combates já terminaram, principalmente nos arredores da capital Kiev.

A Roménia, com quase 896.000 refugiados, a Hungria (583.000) e a Moldova (460.000) são os principais destinos para quem foge da Ucrânia antes de seguir para oeste.

Mais de 785.000 ucranianos também cruzaram a fronteira para a Rússia, segundo dados do ACNUR.

