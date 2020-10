Mais de setenta obras e artefactos vandalizados em museus de Berlim

© AP Photo/Herbert Knosowski

Pelo menos 70 obras de arte e artefactos antigos foram vandalizados em três museus de Berlim num ataque que aconteceu no início do mês, mas só agora foi anunciado.

Os objetos vandalizados incluem sarcófagos egípcios, esculturas em pedra e quadros do século XIX em exposição no Museu Pergamon, na Alte Nationalgalerie e no Neues Museum, da capital alemã.

As autoridades estão a investigar as ocorrências e, numa altura em que procuram os autores dos ataques, vários órgãos alemães de comunicação social afirmam que as ações terão sido levadas a cabo por elementos de grupos que espalham teorias da conspiração.

Uma dessas teorias afirma que o museu Pergamon está no epicentro do "satanismo global" por conter uma reconstrução do Altar de Pergamon, uma obra da Grécia antiga.