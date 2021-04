Mais de três milhões de mortos por Covid-19 em todo o mundo

© AFP

Por Lusa 17 Abril, 2021 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de três milhões de mortes causadas pela covid-19 foram registadas no mundo desde dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado este sábado pela agência de notícias AFP a partir de dados fornecidos pelas autoridades de saúde.

Após um ligeiro abrandamento em março, o número de mortes diárias está a aumentar novamente no mundo, com uma média de mais de 12.000 óbitos diários na semana passada, aproximando-se das 14.500 mortes diárias registadas no final de janeiro, no auge da pandemia.

A pandemia está "num ponto crítico", disse a Organização Mundial da Saúde (OMS) na segunda-feira, entre países como Israel, que está a conseguir conter novos contágios graças a uma intensa campanha de vacinação, e outros como a Índia, que está a enfrentar recordes de contaminações e mortes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19