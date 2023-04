Mais de um milhão de canadianos sem eletricidade devido a tempestade

© Andrej Ivanov/AFP

Por Lusa 06 Abril, 2023 • 06:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade no leste do Canadá, na quarta-feira à noite, devido a uma tempestade que danificou as linhas elétricas, disseram as autoridades.

A província do Quebec estava sob alertas de chuva e gelo, emitidos pelo Ministério do Ambiente, com as autoridades a avisar, na quarta-feira, que "uma acumulação de gelo podia quebrar ramos de árvores".

Mais de 945 mil clientes da Hydro-Quebec ficaram sem eletricidade já cerca da 01h00 TMG (02h00 desta quinta-feiraem Lisboa), de um total de 4,5 milhões.

"Os cortes são principalmente causados pela queda de ramos ou árvores que cedem sob o peso do gelo", de acordo com o site do fornecedor de eletricidade.

Quase metade deles (440 mil) estão em Montreal, onde várias equipas municipais estão a limpar estradas danificadas por árvores caídas e fios derrubados.

A polícia estava a receber um "elevado volume de chamadas relacionadas com a tempestade de gelo", enquanto o presidente da câmara de Montreal, Valérie Plante, pedia cuidado e vigilância.

Na província vizinha de Ontário, mais de 112 mil clientes estavam também sem eletricidade devido a uma tempestade de inverno que "causou a queda de árvores e ramos em linhas elétricas", de acordo com a empresa fornecedora de eletricidade Hydro One.

Na capital canadiana, Otava, no entanto, os alertas foram levantados à noite.