Mais quatro presidentes de câmara pró-curdos demitidos na Turquia

Quatro presidentes de câmaras do principal partido de oposição pró-curdo da Turquia foram este sábado destituídos, anunciou a agência noticiosa estatal Anadolu. O autarca de Suruc na província de Sanliurfa e os de três cidades na província de Mardin, no sudeste de maioria curda da Turquia, foram demitidos das suas funções, acusados de ligações ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), guerrilha ativa no país desde 1984.

No total, 24 presidentes de câmara pró-curdos foram demitidos pelo governo desde as eleições municipais de março, vencidas pela oposição e, no sudeste de maioria curda, pelo Partido Democrático dos Povos (HDP), a principal formação pró-curda.

Acusado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan de estar ligado ao PKK, classificado como terrorista por Ancara e pelos seus aliados ocidentais, o HDP é alvo desde 2016 de uma forte repressão, com a detenção dos seus copresidentes e de deputados.

O HDP foi o único partido no parlamento que criticou a ofensiva turca realizada em outubro no nordeste da Síria contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), considerada terrorista por Ancara e aliada do ocidente no combate aos 'jihadistas' do grupo Estado Islâmico.