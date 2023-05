"Mais significativo" ciberataque à Grécia afetou exames do ensino secundário

© Photo by Redd F on Unsplash

O Ministério da Educação da Grécia revelou esta terça-feira que foi alvo de um ciberataque, descrito como o mais extenso da história do país, que teve como objetivo desativar uma plataforma central de exames do ensino secundário.

Os ataques de negação de serviço (DDoS), com o de objetivo sobrecarregar a plataforma, ocorreram hoje pelo segundo dia consecutivo, referiu o Ministério da Educação grego.

O ataque envolveu computadores de 114 países, causando interrupções e atrasos nos exames do ensino secundário, mas não conseguiu incapacitar o sistema, acrescentou a mesma fonte.

Os ciberataques já estão a ser alvo de uma investigação judicial, determinada por um procurador do Supremo Tribunal que vai ser auxiliado pela divisão de crimes cibernéticos da polícia.

"É o ataque mais significativo já realizado contra uma organização pública ou governamental grega", realçou o Ministério da Educação, descrevendo os incidentes de segunda e terça-feira como "de grande escala e duração prolongada".

Os exames de final de ano do ensino secundário na Grécia são realizados utilizando uma plataforma 'online' conhecida como Subject Bank, projetada para estabelecer um padrão uniforme em todo o país.

As interrupções deixaram alunos à espera nas salas de aula durante horas pelo início dos exames e desencadearam um confronto político, na sequência das eleições gerais inconclusivas no início do mês.

O partido Nova Democracia obteve 40,8% dos votos, o dobro do seu principal adversário, o partido de esquerda Syriza do ex-primeiro-ministro (2015-2019) Alexis Tsipras, que sofreu um duro revés.

Mas esse resultado não lhe permitiu obter uma maioria absoluta, ao mesmo tempo que descartou formar uma coligação, o que levou à marcação de novas eleições para 25 de junho.

"Tudo o que temos até agora é uma abdicação arrogante de responsabilidade do governo da Nova Democracia, que durante quatro anos falhou em tomar medidas adequadas de proteção digital para proteger a plataforma Subject Bank e garantir que os exames escolares decorram sem problemas", destacou Popi Tsananidou, porta-voz do Syriza (esquerda).

O primeiro-ministro interino, Ioannis Sarmas, no cargo até à eleição de um novo governo, presidiu hoje uma reunião sobre os ataques, que "foram de grande intensidade e motivação", de acordo com uma nota de imprensa do seu gabinete que não fez referência a um possível responsável.

Ioannis Sarmas garantiu, citado no comunicado, que os ataques foram "repelidos com eficiência" e que as autoridades gregas, se necessário, "vão mobilizar o que for necessário para lidar com ciberataques no futuro imediato".