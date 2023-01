"Manifestação histórica." Um milhão de franceses nas ruas contra reforma das pensões

© Yoan Valat/EPA

Por Lígia Anjos, correspondente em Paris 19 Janeiro, 2023 • 21:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A data foi escolhida durante a reunião entre os oito principais sindicatos franceses reunidos como intersindicais, para dar tempo aos sindicatos de arquivar novos avisos de greve e poder voltar a mobilizar nas ruas, depois deste primeiro dia bem-sucedido.

Os sindicatos fizeram o balanço deste primeiro dia de greve que consideraram ter sido "histórico".

As mais de 200 manifestações que decorreram em França mobilizaram um milhão de pessoas (1,12 milhões) esta quinta-feira em França, 80 mil em Paris, indica a contagem divulgada pelo Ministério do Interior. Segundo a CGT, este primeiro dia de ação reuniu mais de dois milhões de pessoas.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

Olivier Dussopt, o ministro do trabalho, admitiu que estes números são significativos. A partir de hoje, a estratégia do governo é a de pedir aos ministros para darem entrevistas a meios de comunicação com vista a convencer os franceses da importância desta reforma, explicou Gabriel Attal, ministro-delegado encarregado das Contas Públicas.



"A primeira-ministra Elisabeth Borne chamou-nos, aos membros do governo, para nos pedir que reforçássemos o contacto com os franceses para explicar a importância desta reforma. É por isso que estou aqui hoje porque acredito na democracia social. Acredito que a democracia social é o tempo do diálogo e discussão com os sindicatos, como aconteceu nos últimos meses", declarou Gabriel Attal.

Emmanuel Macron defende uma reforma que diz ter sido "apresentada democraticamente" e ter sido validada nas urnas aquando da reeleição do chefe de estado francês. Foram ainda convocadas manifestações pontuais na segunda-feira, dia 23 de janeiro, durante a apresentação do projeto de reforma das pensões em Conselho de Ministros.