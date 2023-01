Manifestantes bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal

Por Gonçalo Teles com Lusa 08 Janeiro, 2023 • 18:30 Partilhar este artigo Facebook

Um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiu, este domingo, o edifício do Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, avança a CNN Brasil, depois de terem furado uma barreira policial.

Os manifestantes conseguiram invadir a Esplanada durante esta tarde e chegaram mesmo ao Salão Verde da Câmara dos Deputados, disse o senador Vital do Rêgo à televisão brasileira.

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar repelir os manifestantes, que estavam concentrados no exterior do edifício.

A zona em torno do Congresso estava isolada pelas autoridades, mas os apoiantes de Bolsonaro, que se recusam a aceitar a eleição de Lula da Silva, conseguiram romper os cordões de segurança e várias dezenas conseguiram subir a rampa deste edifício de arquitetura moderna para ocupar a cobertura.

Centenas de militantes radicais fiéis de Bolsonaro estão acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, desde o dia seguinte às eleições de 30 de outubro, nas quais Lula derrotou Bolsonaro.

"Absurda tentativa"

O ministro da Justiça, Flávio Dino, critica o que diz ser uma "absurda tentativa de impor a vontade pela força" e garante que esta "não vai prevalecer".

O Governo do Distrito Federal, garante, "afirma que haverá reforços", estando a agir as "forças de que dispomos".

"Estou na sede do Ministério da Justiça", não deixa de notar.

Esforço policial para "controlar a situação"

No Twitter, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, revela já ter conversado com o governador do Distrito Federal, com quem está em "contacto permanente".

"O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", adianta Rodrigo Pacheco, que explica que nestes esforços estão empenhadas "as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso".

"Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", assegura.

Antigo ministro de Bolsonaro pede "equilíbrio e sensatez"

Ciro Nogueira, antigo ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, apelou no Twitter ao "equlíbrio e sensatez" de todos os intervenientes.

"A democracia se fortalece no contraditório e no respeito às diferenças", assinala.

A invasão no Congresso brasileiro compara com um ato semelhante ocorrido nos Estados Unidos por extremistas que apoiavam então o ex-Presidente Donald Trump, derrotado nas urnas, antes da posse do atual chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, em 6 de janeiro de 2021.