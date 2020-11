Manifestantes anti-restrições invadiram parlamento alemão e insultaram governantes

© EPA

As autoridades parlamentares alemãs estão a investigar como manifestantes, que protestavam na quarta-feira em Berlim contra as restrições impostas no âmbito da pandemia, conseguiram entrar no Parlamento e confrontar vários políticos antes de uma votação, foi hoje divulgado.

O órgão parlamentar responsável pela investigação reuniu-se hoje para analisar informações que apontam que deputados do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) terão utilizado as respetivas credenciais de acesso para ajudar um pequeno número de manifestantes a entrar no edifício do Bundestag (Parlamento) e a contornar as medidas de segurança.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra uma manifestante a acusar o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, de "não ter consciência", prosseguindo depois com insultos dirigidos ao governante.

Peter Altmaier declarou hoje que não deu importância ao incidente, mas lamentou que outros representantes, neste caso deputados, tivessem sido igualmente incomodados.

A AfD rejeitou, entretanto, as acusações de ter infiltrado manifestantes para perturbar os trabalhos parlamentares, distanciando-se do comportamento da ativista que classificou como "inaceitável" e que "lamenta profundamente".

A mulher envolvida no incidente com o ministro, e o homem que filmou a situação, eram convidados de dois deputados do partido de extrema-direita, segundo explicou hoje o copresidente do grupo parlamentar da AfD, Alexander Gauland, que argumentou que as duas pessoas entraram no edifício de forma legal.

Ao que tudo indica, acrescentou Alexander Gauland, os dois convidados saíram de perto dos assessores dos deputados e conseguiram "andar sozinhos pelos corredores", tendo posteriormente ocorrido o incidente com Peter Altmaier.

"Naturalmente é obrigação dos deputados controlarem os seus convidados", disse Alexander Gauland, defendendo, porém, que os parlamentares não podem ser responsabilizados pelo comportamento "deslocado" das pessoas e muito menos ser penalizados, mesmo porque os deputados em questão não estavam presentes, nem incitaram tal atitude.

O incidente no Bundestag aconteceu quando milhares de pessoas protestavam perto do edifício parlamentar, no centro de Berlim, contra a aprovação pelo Parlamento de um projeto-lei que fornece o suporte legal para que o Governo alemão emita regras de distanciamento social, exija máscaras de proteção individual no espaço público e feche lojas e outros locais para tentar travar a propagação do novo coronavírus.

A polícia alemã recorreu a jatos de água e a gás pimenta para dispersar os manifestantes que recusavam usar máscaras.

As autoridades policiais afirmaram que mais de 10.000 pessoas participaram em diversas manifestações anti-restrições e negacionistas ocorridas na quarta-feira.

Em algumas manifestações, os agentes da polícia foram agredidos com garrafas, pedras e material pirotécnico.

No total, 77 agentes ficaram feridos e 365 pessoas foram detidas, informou a polícia alemã.

Os protestos em frente ao edifício do Parlamento tinham sido proibidos por questões de segurança e foi criado um cordão de segurança numa ampla área.

Os casos positivos da doença covid-19 registados na Alemanha desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, somam 855.916, incluindo 13.370 óbitos.