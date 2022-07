Manifestantes invadem casa do primeiro-ministro do Sri Lanka e incendeiam-na

O país atravessa uma grave crise económica, onde é díficil comprar comida ou combustíveis © EPA

Por TSF/AFP 09 Julho, 2022 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Milhares de pessoas invadiram este sábado a casa do primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, na capital Colombo. A informação foi confirmada pelo gabinete do governante e pela polícia.

"Os manifestantes invadiram a residência privada do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe e incendiaram-na", lê-se numa nota do gabinete de Wickremesinghe.

Horas antes, o primeiro-ministro tinha apresentado a demissão na sequência da invasão à casa do Presidente Gotabaya Rajapaksa.

Milhares de manifestantes nas ruas protestam contra a grave crise económica que o país atravessa. Centenas conseguiram invadir a residência e o gabinete do presidente Gotabaya Rajapaksa, obrigando-o a fugir.

A economia do Sri Lanka está em estado de colapso, estando a decorrer as negociações para um plano de ajuda com o Fundo Monetário Internacional.

O colapso económico levou a uma grave escassez de bens essenciais, deixando as pessoas a lutar para comprar alimentos, combustível e outros bens de primeira necessidade.

A turbulência levou a meses de protestos, que quase desmantelaram a dinastia política Rajapaksa que governou o Sri Lanka durante a maior parte das últimas duas décadas.