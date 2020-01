Mapa interativo mostra propagação do coronavírus em todo o mundo

Até às 17h30 desta segunda-feira, o coronavírus já tinha matado pelo menos 81 pessoas na China © Justin Lane/EPA

Por Cátia Carmo 27 Janeiro, 2020 • 17:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Universidade Johns Hopkins, nos EUA, lançou um mapa interativo que mostra, praticamente em tempo real, o número de casos de coronavírus confirmados em todo o mundo. O mapa é desenvolvido com base em dados da Organização Mundial de Saúde, Centro de Controlo e Prevenção de Doenças e a Comissão Nacional de Saúde da China, que supostamente agrega fontes do Governo chinês.

Clique na imagem abaixo para ter acesso ao mapa:

Até às 17h30 desta segunda-feira, o coronavírus já tinha matado pelo menos 81 pessoas na China, registando-se mais de 2800 infetados em todo o mundo. Além do território continental deste país, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, EUA, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

De acordo com as autoridades chinesas, a capacidade de propagação do vírus reforçou-se e as pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

Pequim decidiu prolongar o período de férias do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, que devia terminar na quarta-feira, para tentar limitar a movimentação da população. A região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

Alguns países, como os EUA, Japão e França, estão a preparar, com as autoridades chinesas, a retirada dos seus cidadãos de Wuhan, onde também se encontram duas dezenas de portugueses.