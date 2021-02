Marc Wilmore, guionista de "Os Simpsons", morre com Covid-19

Marc Wilmore © Reprodução Youtube

Marc Wilmore, guionista da série animada "Os Simpsons", morreu, este domingo, aos 57 anos. O também produtor, que lidava com vários problemas de saúde, estava doente com Covid-19, de acordo com o jornal The Sun.

Conhecido por ser guionista e coprodutor executivo da série "Os Simpsons" entre 2002 e 2015, Marc Wilmore conta com uma carreira, atrás e à frente das câmaras, no mundo da televisão desde a década de 1990.

Trabalhou em programas como "In Living Color", "The Tonight Show with Jay Leno", "The PJs" e "F Is for Family".

Em 2008, venceu o Emmy para melhor programa de animação, por "Os Simpsons", com o episódio "Eternal Moonshine of the Simpson Mind".