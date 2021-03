Marcado mais um voo de repatriamento do Brasil para Portugal

TAP Air Portugal © Leonel de Castro/Global Imagens

Está marcado para o dia 11 de março um novo voo, pela TAP Air Portugal, a partir de São Paulo e com destino a Lisboa, após a autorização do Governo português.

No contexto da situação epidemiológica atual, os voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido estão proibidos, exceto as viagens que se realizem por motivos humanitários ou consideradas excecionais pelo Governo.

A informação de um novo voo, similar ao de 27 de fevereiro, foi avançada no site do Consulado Geral de Portugal em São Paulo. A 28 de fevereiro um avião da TAP que transportava 300 passageiros oriundos do Brasil aterrou ao início da manhã no aeroporto de Humberto Delgado, em Lisboa.

De acordo com o Governo, perto de 100 passageiros foram considerados prioritários, porque tinham necessidade de regressar por razões de saúde, problemas familiares ou financeiros.

O voo humanitário foi organizado pelo Executivo, numa altura em que os voos entre Portugal e o Brasil continuam suspensos até 16 de março.

O Governo tinha admitido, nessa altura, realizar outro voo humanitário entre Portugal e o Brasil, caso houvesse mais passageiros em situação prioritária que não conseguiram lugar neste voo da TAP.

"A TAP Air Portugal contactará os passageiros que, sendo portugueses ou cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, foram afetados pela suspensão dos voos e manifestaram, junto dos postos consulares portugueses no Brasil, necessidade de regresso imediato a território nacional, não tendo tido ainda possibilidade de o fazer", adianta a entidade, que revela ainda que o contacto será feito por telefone.

Os passageiros deste voo estão obrigados a apresentar um teste laboratorial PCR para comprovar que não estão infetados com o SARS-CoV-2. Segue-se, após a entrada em território nacional, um período de isolamento profilático de 14 dias.

