Marcelo anuncia programação de hospital de campanha para apoio a tropas moçambicanas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © José Coelho/Lusa

Por TSF/Lusa 19 Março, 2022 • 13:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente português afirmou, este sábado, num centro de treino da União Europeia em Moçambique, que está em programação um hospital de campanha para apoio às tropas moçambicanas em Cabo Delgado e que chegará em breve equipamento militar.

No fim de uma visita a uma unidade da missão de formação militar da União Europeia (UETM) no distrito da Katembe, na parte sul da baía de Maputo, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que se deve dar continuidade a este projeto, que está a ter "resultados tão qualificados, tão excecionais".

"Vale a pena continuar. Vale a pena conseguir ter para muito breve alguns dos equipamentos que demoram mais tempo a aprovar a nível europeu", afirmou, acrescentando que "já foi aprovada uma primeira fatia de equipamento", que deverá chegar "nas próximas semanas, um mês, um mês e meio".

"E depois está já em programação um hospital de campanha", adiantou o chefe de Estado, que realçou como "tudo isso é fundamental para ser possível no terreno intervir, nomeadamente em Cabo Delgado, com a eficácia que as forças armadas moçambicanas têm mostrado".

A repórter Raquel de Melo acompanhou a visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Moçambique 00:00 00:00

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "Portugal está intimamente ligado" a esta missão de formação militar da União Europeia, impulsionada pela presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, "por causa da situação em Cabo Delgado", e criada logo a seguir, em julho desse ano.

Como Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armada Portuguesas, manifestou-se "muito, muito honrado pela intervenção da União Europeia, e em particular a intervenção portuguesa, muito qualificada e muito eficaz".

A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, tem sido aterrorizada desde 2017 por atos de violência por grupos armados, tendo alguns ataques sido reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.