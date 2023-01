Marcelo condena invasão "inconstitucional, ilegal e intolerável" e sublinha legitimidade de Lula

© Evaristo Sá/AFP

Por Gonçalo Teles e Ana Maria Ramos 08 Janeiro, 2023 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República denunciou as invasões ocorridas esta tarde em Brasília, por parte de apoiantes de Bolsonaro, como um ato "inconstitucional, ilegal e intolerável" e sublinhou que o Presidente em funções, Lula da Silva, tem "legitimidade democrática".

Em declarações à TSF, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que a posição da Presidência e do Governo está alinhada no sentido de "repudiar o que é claramente inconstitucional, ilegal e intolerável" e "reafirmar a total solidariedade para com a legitimidade democrática que o povo brasileiro atribuiu ao Presidente empossado".

Ouça aqui, na íntegra, as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à TSF. 00:00 00:00

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que Portugal "é o primeiro a tornar claro" este apoio à legitimidade, algo que deve agora acontecer também, apela, "na União Europeia e CPLP, instantaneamente ou o mais próximo possível".

"Estive na posse do Presidente anterior e Portugal sempre respeitou a legitimidade democrática daqueles que vão recebendo o voto do povo brasileiro. Neste momento há um Presidente investido e é bom que fique claro, desde o início do mandato, que essa legitimidade não pode ser questionada por atos como estes", assevera.

Questionado, a propósito da muito recente viagem ao Brasil para assistir à tomada de posse de Lula da Silva, sobre se viu sinais de que este cenário pudesse suceder, Marcelo não quis pronunciar-se "porque seria enfraquecer a mensagem fundamental, neste momento é de fortalecimento e solidariedade com o poder que existe".