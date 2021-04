Marcelo e Filipe VI de Espanha querem aprofundar cooperação no combate à Covid-19

O Rei de Espanha, Filipe VI, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa 21 Abril, 2021 • 18:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República e o rei de Espanha defenderam esta quarta-feira a promoção do diálogo e da cooperação no quadro ibero-americano, designadamente em matéria de combate à pandemia da Covid-19 e seus efeitos económicos e sociais.

Uma nota publicada no site da Presidência da República refere que Marcelo Rebelo de Sousa e Filipe VI encontraram-se esta manhã, em Andorra, à margem da XXVII Cimeira Ibero-Americana de chefes de Estado e de Governo.

"No encontro foram abordadas temáticas de interesse partilhado a nível bilateral, mas também a importância de continuar a promover a cooperação e o diálogo no quadro ibero-americano, em particular no diz respeito ao combate à pandemia Covid-19 e seus efeitos nas sociedades e economias dos países do espaço ibero-americano", lê-se na mesma nota.

Em pouco mais de um mês, este foi o segundo encontro institucional entre o chefe de Estado português e o monarca espanhol, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido recebido em Madrid em 12 de março passado, poucos dias após ser empossado no parlamento para um segundo mandato como Presidente da República.

Além da reunião com o rei de Espanha, o chefe de Estado encontrou-se também com o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader.

"O encontro permitiu evocar as relações entre os dois países, com especial enfoque nas possibilidades de cooperação em setores de interesse para ambos, bem como, a importância do espaço ibero-americano, e dos desafios e oportunidades que enfrenta e oferece, nomeadamente no contexto da pandemia Covid-19", refere-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.

Na manhã de hoje, Marcelo Rebelo de Sousa teve também encontros bilaterais com o chefe do Governo de Andorra, Xavier Espot, e com a secretária-geral da Conferência Ibero-Americana, Rebeca Grynspan.

Antes da cimeira, na terça-feira, em Andorra-a-Velha, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com representantes da comunidade portuguesa neste principado e discursou depois no Fórum Empresarial Ibero-Americano, em que salientou como exemplo o consenso político nacional no combate à pandemia da Covid-19.

Nesta cimeira, que tem como temas a "Inovação para o Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 2030" e "Ibero-América face ao desafio do coronavírus", Portugal está também representado pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.