Marcelo em Varsóvia com encontros com homólogo polaco e comunidade portuguesa

21 Agosto, 2023

O Presidente da República inicia uma visita oficial de dois dias à Polónia, que inclui encontros com altas individualidades do país, entre as quais com o seu homólogo, Andrzej Duda, e com a comunidade portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa almoça com Duda, na terça-feira, mas também com os líderes da câmara baixa do parlamento polaco, Elzbieta Witek, e do Senado, Tomasz Grodzki.

O programa desta segunda-feira começa com um encontro com estudantes na Universidade de Varsóvia, ao qual se segue uma visita guiada à exposição "Centenário das Relações Diplomáticas Portugal-Polónia", na capital polaca.

Um encontro com a comunidade portuguesa na Polónia, na Biblioteca Nacional de Varsóvia, e a inauguração da sala de leitura de língua portuguesa completam o primeiro dia da visita de Marcelo.

Em junho do ano passado o Presidente da República foi convidado pelo homólogo polaco a visitar o país.

"A Polónia tem um papel muito importante, está situada, geograficamente, num ponto muito sensível e, portanto, como compreendem tudo o que diga respeito à Europa, em particular neste momento, é importante e foi tratado", afirmou na altura Marcelo Rebelo de Sousa.