Marcelo enaltece presidência portuguesa da UE. "Remámos todos na mesma direção"

Marcelo Rebelo de Sousa dá nota positiva à presidência de Portugal do Conselho da União Europeia. Durante a visita à Eslovénia, país que se seguirá ao comando desta função, o Presidente da República enumerou várias conquistas de Portugal na presidência da UE.

"A presidência portuguesa em plena pandemia foi difícil, está a ser difícil, mas deu passos importantes para criar condições económicas, financeiras e sociais para o futuro", começou por dizer o chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que a liderança portuguesa, pelo Executivo, soube atuar naquele que era o seu papel. ​​​​​​"Criámos condições de estabilidade, criámos condições de entendimento institucional, remámos todos na mesma direção. Não apagámos a democracia, não apagámos as diferenças, mas soubemos distinguir o que era o nosso desafio na presidência do que eram os problemas do dia-a-dia na vida económica, social e política."

Neste discurso, feito na presença do Presidente esloveno, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou ainda as expectativas dos europeus no pós-pandemia falando especificamente dos portugueses: "Os portugueses esperam uma saída da pandemia de mais de um ano e meio, uma saída equilibrada, sem facilitismo nem alarmismo, sem facilitar o que não deve ser facilitado, mas sem alarme que signifique não ter a capacidade de conjugar vida e saúde de um lado, economia e sociedade do outro."

Garantindo que se trata de um "momento de transição, de viragem", o Presidente da República sublinha que agora "é importante a vida e a saúde, mas é importante a economia e a sociedade".

Marcelo Rebelo de Sousa dedicou também algumas palavras ao seu homólogo esloveno, e salientou que "a presidência eslovena será um sucesso".