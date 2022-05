Marcelo responde a convite de Zelensky: "Obviamente, sim"

© António Cotrim/Lusa

No final dos três dias de visita a Timor-Leste, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que aceitou o convite de Zelensky para visitar a capital da Ucrânia, Kiev.

"Obviamente, sim", respondeu o chefe de Estado português às perguntas dos jornalistas sobre o tema.

Marcelo admite que soube do convite "pela comunicação social", porque "não teve oportunidade, com a programação intensa" de ouvir as palavras de António Costa.

Em Kiev, o primeiro-ministro lembrou que "esta não é uma viagem de turismo", a Ucrânia está em guerra e, por isso, "não recomenda viagens a ninguém". Ainda assim, leva da Ucrânia um convite de Zelensky para Marcelo Rebelo de Sousa.

"Sou portador de um convite que o Presidente Zelensky fez a Sua Excelência o Presidente da República para poder visitar a Ucrânia em data oportuna. Esse é o convite que transmitirei", anuncia.

O primeiro-ministro foi questionado sobre se "recomendaria" a viagem a Kiev a deputados do PCP, para perceber o real drama humano da guerra. Costa lembra que foi convidado pelas autoridades ucranianas, que estão em guerra.