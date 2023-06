Marcha Branca pela paz e em memória de Nahel junta centenas de pessoas em França

Por Cláudia Alves Mendes 29 Junho, 2023 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Centenas de pessoas juntaram-se esta quinta-feira no bairro de Pablo-Picasso, em Nanterre, França, para prestar homenagem ao jovem de 17 anos atingido mortalmente a tiro pela polícia na terça-feira, Nahel M.

A pedido da mãe de Nahel, o bairro francês vestiu-se de branco, não só em homenagem ao jovem, mas também para protestar contra a violência que as forças policiais têm assumido perante as minorias étnicas ou residentes dos subúrbios de Paris, adianta a AFP.

Envergando uma camisola onde se lê "Justiça por Nahel", a mãe da vítima juntou-se às centenas de pessoas que saíram à rua para demonstrar o seu apoio e solidariedade à família de Nahel, bem como para exigir o fim ao "racismo" policial.

"Noventa por cento das pessoas mortas pela polícia são não brancas", lê-se num dos cartazes erguidos na "Marcha Branca".

O chefe de Estado de francês, que falava antes do início da reunião do grupo interministerial de crise, desejou que "as próximas horas" fossem de "meditação e respeito", enquanto a família da vítima organiza uma marcha em memória do jovem morto por um polícia.

O advogado da família do jovem vítima do disparo, Yassine Bouzrou, disse à Associated Press que pretende que o agente da polícia seja processado por homicídio em vez de homicídio involuntário.

A morte do jovem de 17 anos, durante um controlo de trânsito na terça-feira, captado pelas câmaras de vigilância, fez aumentar as tensões há muito existentes entre os jovens e a polícia nos bairros sociais e noutros bairros desfavorecidos de França.